Tredicesimo sigillo stagionale per la Mernap Faenza che in trasferta sul campo del Rimini si è aggiudicata sabato scorso la vittoria per 3-2. Una gara difficile per i rossoneri che nella prima frazione hanno dato vita ad una prestazione opaca ed hanno subito lo svantaggio iniziale siglato da Screti. Solo nel finale del primo tempo i faentini sono riusciti a riequilibrare il match grazie alla marcatura realizzata da Sgubbi.

Nella ripresa inoltre è stato il Rimini a portarsi nuovamente in vantaggio con una punizione di Timpani, mettendo così una seria ipoteca sulla posta in palio. I faentini tuttavia non si sono persi d’animo ed hanno giocato la carta del portiere di movimento che ha dato poi i frutti sperati quando prima Garbin, rientrante dalla squalifica, e poi Maski hanno ribaltato il risultato chiudendo le ostilità.

Una vittoria importante per i manfredi, ancora in testa alla classifica a parimerito con il Villafontana.

Sabato 24 febbraio alle ore 15 la Mernap ritornerà a giocare al Palacattani, nell’incontro che vedrà contrapposta l’Aposa Bologna. All’andata le due squadre pareggiarono 6-6.

Mernap Faenza: Pagliai, Matteuzzi, Lebbaraa, Rezki, Fucci, El Oirraq, Zin Dine, Garbin, Maski, Grelle, Negri.

Rimini: Ciappini, Gemmani, Rezaeikohan, Timpani, Muratori, Celli, Zanotti, Marino, Vitali, Screti, Oddone, Gabrielli.

Marcatori: pt Screti (R), Sgubbi (M), st Timpani (R), Garbin (M), Maski (M).

Classifica: Villafontana e Mernap Faenza 41 pt, Sassuolo 37, X Martiri Ferrara 34, Crevalcore 31, Aposa Bologna 23, Forlì 21, Parma 19, Baraccaluga 18, Montale e Imolese 10, Rimini 7.