Ancora almeno tre giorni di bollino rosso per il caldo a Bologna e una situazione di disagio bioclimatico forte su tutta l’area di pianura dell’Emilia-Romagna.

Il ministero della Salute, infatti, ha esteso fino a mercoledì il bollino rosso per la città di Bologna (l’unica monitorata dell’Emilia-Romagna), ma l’Arpae estende, sempre fino a mercoledì, la previsione di disagio bioclimatico da Rimini a Piacenza, fatta eccezione per le aree montane e collinari.

La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per temperature estreme sulla pianura di Bologna, Modena e Ferrara e sulla collina bolognese, con massime attorno ai 38 gradi.