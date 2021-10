L’importo della pensione di inabilità riconosciuta agli invalidi totali (100 per cento di riduzione della capacità lavorativa) è passato, grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale datata 23 giugno 2020 e al conseguente successivo “decreto agosto”, da 285,66 euro mensili a 651,51 per 13 mensilità. La sentenza è stata definita storica, essendo evidente che la somma in precedenza erogata era irrisoria rispetto alle esigenze vitali delle persone in condizione di bisogno economico prive della possibilità di lavorare e gravate da molteplici necessità assistenziali.