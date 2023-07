“Il Direttivo di Fratelli d’Italia Bassa Romagna, ringrazia il Capogruppo in Consiglio regionale di FDI Marta Evangelisti, per aver presentato un’interrogazione riguardante la messa in sicurezza delle aree della Provincia di Ravenna, in particolare Alfonsine, Conselice, Fusignano e Voltana, dove in diverse zone sono presenti detriti contenenti amianto e altri materiali nocivi per la salute dei cittadini e degli animali, depositati in diversi cumuli di macerie collocati ai lati delle strade in seguito agli eventi calamitosi di sabato 22 luglio.

“Le istituzioni e gli Enti Locali devono intervenire tempestivamente per risolvere il problema. La situazione è piuttosto grave e finora nessuno ha cercato una soluzione. Sollecito pertanto i sindaci dei comuni interessati e l’ASL locale a prendere dei provvedimenti rapidi ed efficaci” dichiara Rudi Capucci, Coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna.”