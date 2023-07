Job in Fira porta per la prima volta il mondo del lavoro all’interno della Fira di Sett Dulur. Lunedì 18 settembre, dalle ore 16 alle 19, i giovani, e più in generale chi è alla ricerca di lavoro, potranno incontrare direttamente le imprese e gli enti di formazione presso la Biblioteca Comunale di Russi, in via Godo Vecchia 10, conoscere e valutare le attuali opportunità lavorative, presentare il proprio curriculum.

L’iniziativa, ad accesso libero e senza necessità di prenotazione, fa parte del progetto Conoscere il mondo del lavoro a Russi, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con AECA (Associazione Emiliano Romagnola di enti autonomi di formazione professionale) e con le Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, per dare la possibilità ai giovani di incontrare da vicino le realtà imprenditoriali del territorio, far conoscere i profili professionali richiesti dal mondo del lavoro, agevolare le imprese a trovare le figure di cui hanno bisogno, far conoscere i percorsi formativi post diploma e professionalizzanti proposti dagli enti formativi delle Associazioni.

Al fine di generare nuove occasioni d’impiego e formazione professionale, migliorando l’incontro tra domanda e offerta, l’Amministrazione ha strutturato una serie di attività concrete, che partono dalla creazione di un sistema di partner comprendente le aziende del territorio, le Associazioni di categoria, gli Enti di formazione professionale e l’Istituto Comprensivo Baccarini di Russi.

«Il primo evento legato a questo progetto, programmato per lo scorso 27 maggio – spiega la Sindaca, Valentina Palli – era un Open Day pensato per consentire ai giovani di visitare le aziende. Purtroppo l’emergenza alluvione ci ha costretti a sospendere l’iniziativa. Ora siamo pronti a ripartire e a proporre una nuova occasione per la città. Il lavoro resta il primo punto delle linee di mandato dell’attuale Amministrazione Comunale e in questi anni, in collaborazione con le Associazioni di categoria, ci siamo impegnati a sostenere e incentivare l’impresa locale, così come a promuovere progetti per favorire l’occupazione. Conoscere il mondo del lavoro a Russi è uno di questi. Il nostro intento è che diventi un appuntamento fisso, a beneficio soprattutto dei giovani».

Programma di Job in Fira

ore 16 – All’interno della Biblioteca, momento introduttivo: saluto del sindaco, presentazione del progetto e, a seguire, “Good job! Consigli pratici su come cercare e trovare lavoro”, tavola rotonda con i rappresentanti degli enti di formazione del territorio. Come si scrive un curriculum efficace? Quali sono le figure professionali più ricercate oggi? Chi deve rientrare nel mercato del lavoro su che tipo di formazione dovrebbe puntare? Come orientarsi quando si deve scegliere il percorso di studi? Si possono conciliare le aspirazioni personali alle effettive esigenze del mondo del lavoro? La parola agli esperti.

ore 17-19 – Cortile della Biblioteca

Le imprese e gli enti di formazione incontrano i giovani e, più in generale, chi è alla ricerca di un lavoro. Non occorre prenotazione: tutti potranno accedere alle postazioni allestite per ogni azienda/ente partecipante e potranno chiedere direttamente informazioni, lasciare il proprio curriculum, valutare le opportunità lavorative o i corsi di formazione.

A Job in Fira saranno presenti:

AZIENDE:

– ALMATEK

– ARTIGIANA LEGNO

– DMO

– FREGA

– FRIGOMECCANICA

– ITALMECCANICA ZACCARONI

– KVENERLAND GROUP

– MANCINI TENDE

– MECCANICA MAZZOTTI

– OFFICINA GRAZIANI

– URBITEK

ENTI DI FORMAZIONE:

– AECA

– CESCOT (CONFESERCENTI)

– CNA FORMAZIONE EMILIA – ROMAGNA

– Fondazione ITS FITSTIC

– Fondazione ITS TEC Ravenna

– FORMart (CONFARTIGIANATO)

– ISCOMER (CONFCOMMERCIO)