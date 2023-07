Un incidente che ha coinvolto 4 veicoli, quello delle 13.40 di oggi a Ravenna sulla via Classicana, all’altezza di Porto Fuori e che ha creato forti disagi e traffico in città per la chiusura della Classicana.

Un mezzo pesante, che trasportava fango dai scavi del Candiano, ha centrato tre auto, due Ford e una Dacia Duster.

Due i feriti, i conducenti delle prime due vetture, uno trasportato al Bufalini di Cesena in codice di media gravita.

Sul posto i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

Attualmente la strada in direzione Classe è chiusa e ricoperta dai detriti trasportati dal camion, con grossi disagi per il traffico.