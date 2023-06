Questa mattina nella sede della Provincia di Ravenna una delegazione della Commissione Europea ha consegnato al presidente della Provincia Michele de Pascale una targa simbolica in segno di ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto durante l’emergenza metereologica che ha colpito il territorio ravennate.

“L’aiuto arrivato dalle squadre europee di Protezione civile è stato preziosissimo – dichiara il presidente della Provincia Michele de Pascale -. Ci tenevamo molto che il meccanismo di Protezione civile dell’Unione Europea venisse attivato perché sapevamo che c’erano Paesi che avevano dotazioni importanti che a noi servivano. Il nostro è un territorio a vocazione profondamente europeista, la provincia di Ravenna è stata infatti la provincia europea con l’affluenza alle urne più alta in occasione dell’elezione del Parlamento europeo. Ora vogliamo che i Paesi che ci hanno aiutato vengano ricordati perché è importante che il sentimento di gratitudine rimanga anche nelle generazioni future. Poiché in questa situazione c’è stato il coinvolgimento sia del Comune di Ravenna che di quello di Conselice ci attiveremo per collocare anche nel palazzo della Provincia, oltre alla bandiera italiana ed europea, le quattro bandiere dei paesi europei che sono arrivati qui per aiutarci, affinchè restino vivi il ricordo di questa esperienza e la nostra gratitudine”.