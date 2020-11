Incendio in un’abitazione ad Alfonsine. Erano le 17.15 circa quando le fiamme si sono sviluppate in una casa in via Bertoni, danneggiando il piano terra dell’edificio. La causa dell’accaduto, probabilmente, un corto circuito, forse di un ferro da stiro. Per spegnere le fiamme sono intervenute due autobotti, una da Lugo e una da Ravenna.

Al momento del rogo, in casa, erano presenti due donne, madre e figlia. La madre, molto anziana, 99 anni, ha ricevuto le prime cure in ambulanza. Le sue condizioni alla fine non sono state giudicate gravi. Identica valutazione per la figlia.

Oltre al 118, in via Bertoni sono giunti anche i carabinieri di Mezzano.