Alluvione: arrivano i rimborsi per la Tari e le bollette dell’acqua

Arrivano i rimborsi per le maxi bollette dell’alluvione e per la Tari. Ad annunciarlo è l’assessore all’ambiente Luca Ortolani durante l’ultima commissione consiliare manfreda dedicata agli eventi di maggio, svoltasi martedì pomeriggio.

Il 30 novembre scorso Arera, L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha disposto i ristori per le bollette dei rifiuti e dell’acqua per gli edifici che hanno perso le condizioni di abitabilità a seguito dell’alluvione, anche a livello temporaneo.

La nuova normativa coprirà le mensilità da maggio ad ottobre, compresi i consumi extra che molti utenti sono stati obbligati ad effettuare per pulire i locali sommersi dal fango