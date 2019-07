Continuano le collaborazioni tra il Cineclub Il Raggio Verde e le associazioni del territorio faentino in Arena Borghesi.

Il gioco di squadra fra CCRV e le realtà locali permette di far conoscere al pubblico soggetti impegnati in campo culturale e sociale, offrendo spunti e considerazioni spesso inediti per la lettura delle pellicole.

Martedì 2 luglio l’appuntamento è alle 21.30 presso l’Arena Borghesi, con la proiezione del film “Libero” di Michel Toesca, dove vengono mostrati gli effetti della politica dei respingimenti nella Val Roia, un territorio condiviso tra Italia e Francia. In questo limbo chiuso fra due Stati, le politiche sull’immigrazione rendono impossibile l’ingresso sul territorio francese, così Cédric, grazie all’aiuto di amici e volontari, sfida con coraggio le istituzioni. Osservando senza filtri questa situazione drammatica, Libero denuncia, o meglio, urla ai quattro venti l’urgenza di un intervento immediato su una situazione sempre più difficile.

Mercoledì 3 luglio le volontarie di SOS DONNA FAENZA commenteranno “Le invisibili” di Louis-Julien Petit, ispirato dal libro di Claire Lajeunie (“Sur la route des invisibles: Femmes dans la rue”). La pellicola volge una suggestiva materia documentaria (sul quotidiano di donne senza un domicilio fisso) in una brillante commedia sociale. E tutto funziona a meraviglia, a partire dall’ottimo casting impreziosito da alcune attrici alle prime armi, donne che hanno conosciuto la precarietà e la strada, attrici non professioniste le cui vite hanno in alcuni casi ispirato il loro ruolo. Intero 6.00 €, Ridotto 5.00 €, Soci CCRV 4.00 € per i nati dal 1/1/1994 3.00 € Apertura cancelli: ore 20.50 Inizio Proiezione: ore 21.30 A seguire commento del film