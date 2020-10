Sabato 3 ottobre 2020, dalle 16,00 alle 19,00 scopriremo una Ravenna insolita, grazie al progetto Sottocasa 2.0 che porta il cinema di famiglia e amatoriale nelle strade, nei parchi e nei cortili delle case. Questa seconda edizione, ideata dall’associazione Sguardi in camera, condurrà i partecipanti, in bicicletta, armati di smartphone alla scoperta della zona attorno a via Farini e al centro storico.

Il primo percorso, di sabato scorso, 26 settembre ha ottenuto un’ottima partecipazione, e la narrazione ha riguardato il Villaggio ANIC ora quartiere San Giuseppe.

Il percorso, guidato dall’architetto Gioia Gattamorta, vuole mostrare e raccontare la città da un altro punto di vista: quello delle riprese dei cineamatori ravennati e quello delle trasformazioni urbanistiche e architettoniche.

L’itinerario di sabato 3 ottobre, composto da diverse tappe, alla scoperta delle riprese in bianco e nero degli anni Cinquanta di una città deserta e con la voglia di ripartire, dei cineamatori Sauro Pasi, Giuseppe Agrioli e Leo Baruzzi, ma anche le sequenze catturate da Adriano Panzavolta durante la realizzazione del film Moglie e buoi con un giovane Walter Chiari e un già affermato Gino Cervi.

Punto di partenza e ritrovo: 15,45 alla stazione ferroviaria. Il percorso è gratuito ma solo su prenotazione.

La tappa finale del percorso sarà ai giardini Speyer in viale Farini, con una festa aperta a tutti, dalle ore 18,00: Pic nic al parco con Grinder Coffe Lab e alle 19,00 Sguardi in camera per FariniSocialWeek, proiezione su schermo di vedute della città sonorizzate dal vivo da Massimiliano Renzi (Clash Disko).

ClashDisko

Massimiliano Renzi è attivo come dj dalla prima metà degli anni 90, presentandosi sia con il proprio nome, sia sotto il moniker di ClashDisko. Ha messo musica, con vinili, cdjay’s, console, sequancer, giocattoli e altri oggetti non meglio identificati. Lo hanno ospitato, tra gli altri: PeaceMaker O.A.1992, Bestial Market O.A.1994, Cellophane Club 1995 e in occasione di alcuni GayPride al Cassero di Porta Saragozza Bologna, 1998. Dj resident di UltraWet: serate eclettiche con il ClanDestino e il Minimo Storico al Vidia Rock Club Cesena, 1997/1998. Nel 1999 in coppia con Marco Samorè mette musica per il vernissage di Arte Fiera dello stesso anno. Negli anni 2000 è invitato all’intrattenimento sonoro di alcune importanti mostre/performances, tra le altre: Loggetta Lombardesca Ravenna, Museo Carlo Zauli Faenza, CareOf Milano, Fabbrica del Vapore, Milano con David Casini e Gaia Carboni in occasione di C Festival Arte Contemporanea, Carni Scelte, T.P.O., XM24 Anti MTV Day, Voltone della Molinella Faenza Festival Arte Contemporanea, Dj Set BookCrossing al Museo Musas di Santarcangelo di Romagna in duo con MDBG, Closing Party di Santarcangelo 41 all’Odeon Club, Opening di Ars Polis Lugano (CH) con La Jovenc 2011, H<3ME con Giuseppe Moratti, Trinity, Paolo Zlaia – Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, Dj alle serate Pulp c/o BeCube, al CCLughè per I Love Indie Rock, DeGenderFest con Stefania Alos Pedretti e Francesca Morello, WAM Festival Faenza, serate itineranti Fiat/Lux e in ultimo Santarcangelo Festival / Imbosco Edizione 2019. Negli ultimi collabora frequentemente con il collettivo di Dj’s e manipolatori sonori del Garage Sale in diverse e suggestive locations. Si occupa di live-act e installazioni sonore site-specific per diversi artisti visivi: Giovanni Dal Monte aka La Jovenc, Annalisa Cattani / Novella Guerra centro Residenze, MaMbo Bologna Musei ed è stato resident dj presso Barcsón Vécc / Musica nelle Valli nelle serate Barbagianni.”

Le sequenze dei film che si vedranno sia su schermo grande durante le proiezione che su smartphone durtante il percorso, sono state elaborate e selezionate a partire dall’archivio costituitosi a partire dai fondi dei cineamatori ravennati raccolti nella prima CALL del 2017, che ha prodotto grandi risultati: 70 cinedonatori hanno partecipato e e più di 150 ore di film raccolti. Una parte di questi materiali poi sono entrati poi sul primo portale italiano del cinema privato: MemoryScapes. (https://homemovies.it/memoryscapes/) realizzato da Home Movies in collaborazione con Sguardi in camera.

Progetto a cura di Sguardi in camera APS con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato al decentramento e con Home Movies – Archivio nazionale del Film di famiglia

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ravenna

Acer, CittAttiva, Cooperativa San Vitale, FIAB Ravenna, FariniSocialWeek

Informazioni pratiche:

(Info e prenotazioni: sguardiincameragmail.com – whatsapp o telefono al 339 3311442)

-prenotazione obbligatoria, posti limitati per il percorso di Sottocasa 2.0

– possibilità di noleggiare le biciclette (solo su prenotazione)

– prenotazione pic nic al parco per il 3 ottobre – con Grinder Caffè

Possibilità di partecipare anche solo all’evento finale presentatosi direttamente alle 18,00 con Festa di Sguardi in camera: proiezione e sonorizzazione dal vivo con Clash disko)

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, nel rispetto della normativa anti-Covid (si chiede a tutti di presentarsi con la mascherina).

In caso di pioggia gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi.