Continua venerdì 15 ottobre alle ore 17.30, presso la Biblioteca di Storia Contemporanea “A. Oriani”, la rassegna InContemporanea. La storia si fa in biblioteca. È la volta dei due volumi di Abbecedario Ucraino (Gaspari, 2018, 2021) di Massimiliano Di Pasquale. I libri, strutturati come dizionari tematici, raccontano l’Ucraina a 360 gradi con ricchezza di dati e rigore scientifico, ma al contempo con taglio divulgativo: storia, geopolitica, cultura, tradizioni di un Paese al centro di accesi dibattiti e di molta disinformazione. Di Pasquale, ucrainista ed esperto di Paesi post-sovietici, è ricercatore associato dell’Istituto “Gino Germani” di scienze sociali e studi strategici, autore di numerose monografie e collaboratore d’importanti testate specialistiche online. L’autore ne discuterà con il direttore della Biblioteca dott. Alessandro Luparini.

L’accesso all’iniziativa è riservato ai possessori di certificazione verde (green pass), fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente. Per l’accesso e la permanenza in sala è obbligatorio l’uso della mascherina. Per garantire l’opportuno distanziamento i posti sono limitati, è quindi fortemente raccomandata la prenotazione.

Info e prenotazioni: 0544 214767, informazioni@bibliotecaoriani.it