Lunedì 19 febbraio, in occasione della giornata di inaugurazione del nuovo allestimento della casa museo «Vincenzo Monti» di Alfonsine, si è svolta la premiazione della quindicesima edizione del concorso di poesia «La bellezza dell’universo» (anno scolastico 2022-2023), organizzato da Casa Monti e dal Ceas Bassa Romagna in collaborazione con il Comune di Alfonsine.

Il concorso, rivolto a tutte le classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, ha come oggetto l’elaborazione di poesie in cui natura e cultura siano affiancate, come insegna l’esperienza stessa di Casa Monti e come indica Vincenzo Monti nel suo poemetto del 1781 La bellezza dell’universo, che celebra la forza creativa della natura.

Le poesie presentate per questa edizione sono state in totale 33 e hanno partecipato diverse classi e alcuni studenti singolarmente: gli elaborati provengono dai Comuni di Alfonsine, Lugo, Bologna, Imola, Camerano (An), Sant’Ippolito (Pu), Marcelli di Numana (An).

La premiazione si è svolta alla presenza delle assessore del Comune di Alfonsine Roberta Contoli (Cultura) e Valentina Marangoni (Politiche educative), della direttrice della casa museo Antonietta Di Carluccio e dal presidente dei comitato montiano Luca Frassineti.

Per le scuole primarie, il primo classificato è Diego Baroncini con Amore di pietra, secondo Leon Del Bello con l’elaborato Voglio un mare, entrambi della classe 4B della scuola primaria «Sperandei» di Camerano.

Per le scuole secondarie di primo grado la vincitrice è stata Alice Graziani, Classe 3F della scuola media «Alessandro Volta» di Bologna, con l’elaborato Lode agli alberi.

Relativamente alle scuole secondarie di secondo grado, i vincitori arrivano dal liceo «Ricci Curbastro» di Lugo, classe 3AC: Francesca Clò, con Grìmnir – maschera nel sonno, è la prima classificata, mentre ha ricevuto una menzione speciale Vittoria Maria Anna Rametta per il suo elaborato Filo di vento.

Con la premiazione si è dato il via anche alla nuova edizione del concorso, per l’anno 2023-2024: per informazioni e partecipazione è possibile contattare Casa Monti allo 0545 38149, oppure tramite mail a casamonti@comune.alfonsine.ra.it.