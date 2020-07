“Oramai è diventato un appuntamento annuale. A quattro anni dalla morte di Giovanni Nadiani, poeta, scrittore, traduttore e docente, torniamo nella sua Cassanigo. E lo facciamo con una serata che gli sarebbe piaciuta, in compagnia di alcuni poeti romagnoli, di amici musicisti e libri. Una serata speciale dal titolo “A m’so ingambarlê” che riprende un verso di una delle sue prime poesie”.



La serata è in programma domenica 26 luglio 2020, a partire dalle ore 20,30, al piazzale fra il Circolo Anspi e il Cimitero, via Cassanigo, 41 (nella campagna fra Faenza e Cotignola). La serata avrà come titolo: “A m’so ingambarlê – Parole e musica per Giovanni Nadiani a quattro anni dalla scomparsa”



Sono passati quattro anni dalla morte di Giovanni Nadiani, quattro anni di assenza nella vita della sua famiglia e di quanti lo hanno avuto come amico, come collega, come maestro.

Ma ha lasciato un grande vuoto anche nella poesia della Romagna, con la sua lingua bastarda e meticcia che ha fatto incontrare e contaminare il dialetto con l’italiano e le lingue straniere.

E ancora: un vuoto di pensiero, il suo sguardo insieme drammatico e ironico sulla nostra contemporaneità, “in una provincia – come ha osservato Alberto Bertoni – assimilata con velocità sempre più vertiginosa ai vizi e ai vezzi di un Occidente allo sbando, deserto di memoria e di punti di riferimento”.







Di seguito il programma della serata:



– Presentazione del libro “A ṣgumbiëla” (Il Ponte Vecchio Editore) poesie inedite di Giovanni Nadiani.

A cura di Loris Rambelli. Con un intervento di Giuseppe Bellosi.



– Letture in dialetto romagnolo dei poeti Tonina Facciani, Francesco Gobbi, Marco Magalotti, Dolfo Nardini. Partecipa Denis Campitelli.



– Interventi musicali prima-durante-dopo di Vittorio Bonetti e Pietro Bandini Quinzân. I posti a sedere saranno limitati: si consiglia vivamente la prenotazione che potrete fare alla Bottega Bertaccini – corso Garibaldi 4 – Faenza / Tel. 0546 681712 info@bottegabertaccini.it

Vi segnaliamo infine che al mattino, alle ore 10.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Cassanigo, sarà celebrata una S. Messa in memoria di Giovanni Nadiani. “Noi che siamo rimasti, amici, poeti, attori, musicisti, il nostro personale viaggio lo abbiamo continuato, lavorando, scrivendo, cantando, recitando, avendo sempre in mente quanto Giovanni scriveva, quello che ci ha lasciato”.