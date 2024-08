Dal 1 settembre al 27 ottobre saranno in mostra a MUSA museo del sale di Cervia una serie di immagini storiche in bianco e nero che illustrano alcune delle saline d’Italia.

La mostra dedicata ai luoghi del sale d’Italia si inserisce nell’ambito della manifestazione Cervia Sapore di Sale, che celebra la tradizione salinara della città di Cervia.

Fra le immagini, tratte da cartoline d’epoca, si trovano saline ancora esistenti e saline che nel tempo sono diventate parchi naturalistici o che sono state completamente smantellate. In in alcuni casi restano solo detti e tradizioni popolari in riferimento all’antica presenza di saline produttive.

La mostra è a cura del Gruppo Culturale Civiltà Salinara e segue gli orari di apertura di MUSA

Nelle giornate di Cervia Sapore di Sale ( 5-8 settembre ) il museo avrà un orario di apertura ampio: dalle 11.00 alle 12.30 , dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 24.00.