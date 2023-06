Cinemadivino torna in provincia di Ravenna per quattro serate a giugno

Quattro serate a giugno con Cinemadivino in provincia di Ravenna. La rassegna cinematografica che coniuga il piacere della Settima Arte e le degustazioni di vino compie 20 anni. La nuova edizione inaugurerà il 15 giugno, a Casa Spadoni, a Faenza. In proiezione il film Babylon. Mercoledì 21, giovedì 22, venerdì 30 le altre serate a Cervia, Cesena e Marina di Ravenna. The Fabelmans, Elvis, Everything Everywhere all at once la programmazione in cartellone.

Una parte dell’incasso della stagione sarà devoluta ad un’attività del territorio danneggiata dall’alluvione. Saranno i fruitori di Cinemadivino a poterla scegliere.

IL PROGRAMMA:

Giovedì 15 inaugurazione a Casa Spadoni Faenza (via Granarolo, 99), nella splendida cornice della piscina L’Altromare, che regala l’atmosfera ideale per gustare buon vino. Il film proposto è Babylon, con Brad Pitt e Margot Robbie. La serata è in collaborazione con la pizzeria più volte premiata ‘Il Girasole’ di Faenza, danneggiata dalla recente alluvione. Un contributo alla ripresa dopo il dramma della distruzione. I vini proposti per la serata sono della Fattoria Zerbina di Faenza: un vero omaggio al territorio attraverso un produttore d’eccellenza.

Mercoledì 21: The Fabelmans, al Clan 292 in via Arenile Demaniale 202 a Cervia

.

Giovedì 22: Elvis, al Club Ippodromo in via Ambrosini 299 a Cesena, con il sostegno di Romagna Iniziative.

Venerdì 30: Everything Everywhere all at once, al Dolce Vita in viale delle Nazioni 476 a di Marina di Ravenna.

Sono previste riduzioni sul biglietto d’ingresso per collaboratori e soci dei seguenti enti: Linea Rosa, SOS Donna, Demetra, Caritas, Banco Alimentare. Riduzioni anche per soci e tesserati IoBevoRomagnolo, Slow Food, Tempi di Recupero, IF Emilia-Romagna, Ravenna Incoming, Cinemaincentro.

Cinemadivino Young Card: i giovani under 35 potranno prenotare e ritirare gratuitamente la tessera che garantirà loro un biglietto ridotto a 12€ (film + degustazione di 3 calici di vino) per tutte le serate.

Promo “Ricomincio da 3”: Cinemadivino omaggerà un biglietto intero a tutti gli spettatori che ne acquisteranno in anticipo 3 in prevendita, da utilizzare per tutta la durata della manifestazione.