L’Islam e la narrazione degli ultimi decenni, fra stereotipi, pregiudizi e scontro di civiltà con l’Occidente. Poi la questione femminile in Iran, le proteste caratterizzate dallo slogan “Donna, vita e libertà”, spartiacque tra una civiltà che sta vivendo una nuova fase della sua storia. Questo il fulcro dell’incontro che si terrà il 15 giugno alle 18.30 a Ravenna alla Casa Matha (piazza A. Costa). Ospiti del dibattito organizzato dall’associazione Idea di Ravenna dal titolo “La cultura islamica e la rivolta delle donne iraniane”, due esperti nel campo degli studi islamici, il professor Marco Demichelis e l’antropologa e giornalista Sara Hejazi. La partecipazione è aperta a tutti, con ingresso gratuito.

Marco Demichelis, docente presso l’Università di Bologna e Berenson Fellow presso l’Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, ha dedicato la sua carriera alla ricerca nel campo del Kalam islamico e dell’escatologia musulmana, nonché al processo di canonizzazione della violenza nell’Islam primigenio. Con un’attenzione particolare alla dimensione cristiano-islamica, il professor Demichelis ha pubblicato saggi come “Etica Islamica. Ragione e responsabilità” (ed. Paoline Editoriale) e “L’Islam contemporaneo” (ed Ananke Lab).

La dottoressa Sara Hejazi è ricercatrice presso il Centro di ricerca della Fondazione Bruno Kessler di Trento e presso il centro europeo di eccellenza Jean Monnet dell’Università degli Studi di Trento. Insegna Global Studies and Anthropology of Modernity presso la Al Farabi Kazakh National University di Almaty. Ha pubblicato saggi significativi sull’Iran e sul mondo islamico, tra cui “L’Iran s-velato. Antropologia dell’intreccio tra identità e velo” (Aracne, 2008) e “L’altro islamico. Leggere l’Islam in Occidente” (Aracne, 2009). Il suo ultimo saggio, “Iran, donne e rivolte”, è stato pubblicato nel 2023 da Morcelliana-Scholé.

L’evento rappresenta un’opportunità per approfondire la cultura islamica e la situazione delle donne iraniane in un contesto di cambiamento sociale e politico, per una riflessione critica su tematiche di grande attualità. Dal 2009 Idea di Ravenna si propone come spazio in cui scambiare idee tra cittadini desiderosi di confrontarsi su temi di impatto sociale, culturale ed economico. Cosa facciamo: organizziamo eventi culturali, manifestazioni pubbliche e seminari di approfondimento coinvolgendo esperti di competenza riconosciuta.