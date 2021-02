“Ci sono argomenti della vita che sono difficili da affrontare e a volte riteniamo di non trovarli adeguati ai nostri ragazzi per “proteggerli” dalla sofferenza. Ma, mai come in questo ultimo anno abbiamo visto che la vita è imprevedibile e ci può porre, improvvisamente, davanti alla perdita di persone a noi care, dovuta ad eventi traumatici, a malattia non prevista oppure al suicidio. Nasce quindi la necessità come adulti, genitori ed educatori, di aprire un dialogo e farsi mediatori nell’elaborazione di questi eventi con i nostri ragazzi, per fornire loro gli strumenti e sostenerli nel comprendere, accettare e favorire l’elaborazione del lutto. Risulta quindi importante supportare gli adulti di riferimento (genitori ma anche educatori e insegnanti) nel trovare le parole giuste e le strategie più opportune per sostenere i bambini ed i ragazzi”.

Per riflettere su un argomento tanto importante quanto delicato, il Centro per le Famiglie organizza la conferenza online “Il dolore della mancanza: lutto, trauma e suicidio al tempo della pandemia” condotta dal Dott. Antonio Piotti (psicologo e psicoterapeuta, docente presso l’Alta Scuola di psicoterapia analitica dell’adolescenza e del giovane adulto).

L’evento è previsto per martedì 2 marzo alle 20.30; per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie allo 0546-691871 o scrivere all’indirizzo email informafamiglie@romagnafaentina.it