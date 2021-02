Sessioni straordinarie di vaccini per gli anziani dei Comuni in “arancione scuro”. Ordinanza con nuove restrizioni

Sessioni straordinarie di vaccinazione per gli ultra 80enni residenti a Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme e nei comuni imolesi. La Regione Emilia-Romagna e l’Ausl Romagna hanno predisposto per il weekend, sia sabato che domenica, sessioni straordinarie nella campagna vaccinale contro il coronavirus per gli anziani nei comuni che in questi giorni stanno affrontando alcuni focolai locali. Le vaccinazioni si svolgeranno nelle sedi vaccinali predisposte.

È stata infatti emessa da parte della Regione Emilia-Romagna l’ordinanza per i Comuni del territorio ravennate e imolese che necessitano maggiori norme restrittive visto il picco di contagi. Accanto alle nuove chiusure, la decisione di difendere maggiormente la popolazione anziana con un ulteriore sforzo nelle vaccinazioni. Le nuove misure per le zone cosiddette in “arancione scuro” valgono quindi per Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme.