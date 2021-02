“Ringrazio la presidente di OMC Monica Spada, Assomineraria, Camera di Commercio e Roca per aver confermato l’edizione del 2021, rinviandola da maggio a settembre naturalmente a causa della situazione sanitaria. Si tratta di una notizia importantissima per Ravenna e affatto scontata”.

Lo afferma il sindaco Michele de Pascale dopo appunto la notizia dello slittamento dell’importante evento economico e industriale.

“L’OMC è da sempre una manifestazione fondamentale che mette Ravenna al centro del settore energetico e della green economy globale e che richiama aziende da tutto il mondo” sottolinea il sindaco “Da sempre si tratta anche di un’occasione preziosa per la promozione turistica, portando in città uno straordinario pubblico internazionale; per questo avere OMC a settembre è un’opportunità interessante sia perché si tratta di solito di un mese un po’ più inattivo dal punto di vista turistico, sia perché in quel momento saremo nel pieno delle celebrazioni dantesche, a cui anche i visitatori di OMC potranno assistere riportando l’affetto di Ravenna per Dante in tutto il mondo.

Confido inoltre che l’edizione 2021 di OMC sia anche l’occasione e la sede per il Governo Draghi e il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani di presentare al mondo la nuova strategia energetica italiana”.