Si spento ieri all’età di 88 anni Franco Giusti, atleta e allenatore di ciclismo, dopo aver combattuto per più di un anno contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Originario di Villanova di Bagnacavallo, Giusti ha dedicato tutta la sua vita alla passione per la bicicletta, che lo ha portato anche a vincere diverse competizioni, specialmente come velocista. Da atleta Giusti è diventato poi allenatore degli Allievi del Pedale Ravennate, e per quasi vent’anni ha ricoperto la carica di presidente dell’Udace, il gruppo provinciale degli amatori del ciclismo.