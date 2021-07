Dopo uno stop ‘forzato’ per via della situazione pandemica dello scorso anno torna a Faenza, la sagra della Romagna e dell’Abruzzo, dedicata ai cibi tipici delle due Regioni. Un successo gastronomico e turistico che persiste da ben otto edizioni e che si inserisce tra gli appuntamenti più sentiti e attesi dell’anno in Romagna.

Confermate le date della Sagra per il 27, 28 e 29 agosto che si terrà come sempre in via Filanda Vecchia 21 al Parco Mita a Faenza.