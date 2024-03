A Errano il funerale di Panos Tsolakos

Ultimo saluto a Panos Tsolakos nella parrocchia di Errano. Tanti i ceramisti, gli artisti faentini e le personalità legate al mondo dell’arte che si sono ritrovate nella piccola chiesa a fianco dei familiari. Tsolakos avrebbe compiuto 90 anni quest’anno e il Museo Internazionale delle Ceramiche e il Museo Carlo Zauli stavano lavorando per celebrarne l’importante lavoro artistico. Nonostante infatti la decisione di dedicarsi alle attività private a metà degli anni 70, la figura di Tsolakos rimane per Faenza uno spartiacque, fin dal suo arrivo in città nel 1960. Arrivava dalla Francia, portò con sé la tradizione della cultura e dell’artigianato della Grecia. Fu uno dei protagonisti della nobilitazione dell’arte ceramica negli anni ’60 e’70 e del rinnovamento culturale che attraversò Faenza.