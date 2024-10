“Si parte, sabato 24 ottobre, dall’agriturismo Conte Val D’Amone per raggiungere il borgo di Brisighella, uno dei borghi più belli d’Italia”.

Proseguono le camminate enogastronomiche a firma CNA Territoriale Ravenna, la prossima è prevista per sabato 26 ottobre con ritrovo alle ore 8.30 presso l’agriturismo Contea Val D’Amone, via Molino del Rosso a Brisighella. Partenza con la guida Gae Stefano Schiassi per il borgo di Brisighella “questo percorso è facile e per buona parte su strada, quindi non particolarmente condizionato da terreni fangosi” afferma Jimmy Valentini di CNA Romagna Faentina “ci aspettiamo comunque un sabato tipicamente autunnale”.

Il percorso è lungo il Sentiero dell’Olio: prima tappa l’antica Pieve Romanica di Tho, per poi risalire gradualmente fino alla Chiesa di Rontana, tra oliveti e vedute panoramiche sui tre colli, Monticino, Rocca e Orologio. Seguendo il sentiero del parco si raggiungerà poi il Museo Geologico all’aperto del Monticino, luogo di importanti ritrovamenti paleontologici e dal suggestivo diorama in grandezza naturale. La camminata è di 9 km. con un dislivello di 300 m., per un tempo di cammino di circa 3 ore. Ritorno poi all’agriturismo Contea Val d’Amone per il pranzo. Info e prenotazioni al 348.3910339

Il programma completo è sul sito di Cna Ravenna: https://www.ra.cna.it/eventi/sentieri-e-sapori-2024/ oppure sulla pagina facebook dell’iniziativa: “Sentieri e Sapori. Le colline di Romagna”.