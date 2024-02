La pista del ghiaccio in piazza Garibaldi, che tutti i giorni offre svago e divertimento a giovani e famiglie, rimarrà aperta fino a domenica 25 febbraio.

La prossima settimana, in occasione di San Valentino, festa degli innamorati, è organizzato l’evento “Cupido on ice”: da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio i pattinatori troveranno un’atmosfera unica, creata da luci colorate rosa rosso e viola, decorazioni a tema, una playlist realizzata appositamente per l’evento e due cuori giganti dove gli innamorati potranno fotografarsi sul ghiaccio.

Per la giornata di San Valentino, inoltre, la pista osserverà un orario di apertura prolungato, dalle 15 alle 23, ed è previsto uno sconto speciale per tutte le coppie che vorranno salire in pista.

Fino al 25 febbraio la pista osserverà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 20; sabato dalle 10.30 alle 23; domenica dalle 10:30 alle 20.