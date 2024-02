Per attività di trasloco sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nel comune di Faenza: dalle ore 9 alle 11 di mercoledì 7 febbraio, viene istituito un divieto di transito in via Muro Gioco del Pallone nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Ceonia.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori, collocare tutta la segnaletica occorrente, compresa eventuale cartellonistica informativa anche nelle intersezioni limitrofe alle zone interdette alla circolazione, indicare a residenti o frontisti il percorso utile per raggiungere la destinazione.