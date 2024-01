30 anni per il Coro lirico Calamosca: al Rasi in scena il Don Giovanni in versione Disney

30 anni per il Coro lirico Renzo Calamosca. Le celebrazioni inizieranno sabato 27 gennaio al Teatro Rasi, quando l’associazione porterà in scena il Don Giovanni di Mozart, in una rivisitazione tutta particolare. I personaggi in scena saranno vestiti come i protagonisti della serie animata della Disney Kim Possible. Un’idea coraggiosa per cercare di incontrare anche un tipo di pubblico nuovo. Per gli studenti, inoltre, il costo del biglietto sarà ridotto a 2 euro. Le celebrazioni del trentennale continueranno poi il 4 aprile al Teatro Alighieri con il Gran Galà.