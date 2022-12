Quattro ragazze italiane sono bloccate da giorni in Perù per le violente proteste scoppiate dopo l’arresto dell’ex presidente Pedro Castillo.

Si tratta di tre giovani romagnole e di una fiorentina, che si trovano attualmente nella zona di Cusco, dove le proteste hanno paralizzato ogni via di comunicazione anche nei centri più piccoli.

Le ragazze sono Giulia Opizzi, 21 anni, di Cesena, Federica 33 anni e Lorenza Zani 26 anni, di Cotignola e Martina Meoni, 25 anni di Firenze.

In merito alle turiste romagnole bloccate in Perù si informa che le amministrazioni comunali sono in contatto da questa mattina con le famiglie e con la Farnesina e seguono da vicino il caso.

Le stesse amministrazioni in mattinata hanno allertato la stampa per ottenere attenzione sulla vicenda, che coinvolge anche cittadini di altre nazioni.