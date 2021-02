3 milioni per sostenere il Terzo Settore per le spese durante la pandemia

Arrivano 3 milioni dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il Terzo Settore. Il nuovo bando è stato ideato per cercare di rispondere alla contrazione della domanda, alle crescenti difficoltà occupazionali, alla parziale o completa sospensione delle attività e ai costi per la riorganizzazione dovuta alle nuove norme sanitarie. Si potrà fare domanda dall’1 al 31 marzo.Beneficiarie sono dunque le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale presenti su tutto il territorio, purchè iscritte ai rispettivi registri previsti dalla normativa. I contributi previsti vanno da 2.500 fino a 10.000 euro e serviranno per far fronte alle spese sostenute durante l’emergenza: dall’affitto degli immobili all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, dall’igienizzazione degli ambienti ai costi per il personale.