Decimo e undicesimo posto per l’Alpha Tauri al Gran Premio 70° Anniversario corso domenica 9 agosto a Silverstone. Pierre Gasly, qualificatosi settimo sabato pomeriggio, ha tagliato il traguardo dietro al compagno di squadra dopo aver trascorso un gran premio a bisticciare con diverse noie. Decima piazze e quindi un punto per Daniil Kvyat che è passato sotto la bandiera a scacchi dopo una bella rimonta, tornando dall’Inghilterra con un gran sorriso:

“Sono molto soddisfatto, sentivo sarebbe stata una grande gara. Il team ha fatto un ottimo lavoro e siamo riusciti a tirare fuori il massimo dalla vettura. Penso che questo sia il miglior risultato a cui potevamo puntare oggi. A differenza della scorsa settimana, abbiamo colto tutte le opportunità che si sono presentate e siamo riusciti a capitalizzarle. Generalmente mi sento molto più a mio agio la domenica, ma dobbiamo assolutamente migliorare il sabato: partire da posizioni migliori ci consentirebbe di lottare per i punti con più regolarità. Comunque, partire sedicesimo e finire decimo – conquistando un punto – oggi ci rende felici”.

“Prima di tutto, congratulazioni alla Aston Martin Red Bull Racing per la prima vittoria stagionale di Max, che ha fatto una gara incredibile: complimenti a tutta la squadra” ha dichiarato –Franz Tost Team Principal della squadra faentina – “Per quanto riguarda noi, Pierre è partito bene dalla settima posizione e nei primi giri si è difeso, mostrando un buon passo. Tuttavia, abbiamo chiaramente commesso un errore strategico, chiamandolo troppo presto per il suo primo pit-stop. Con il secondo set di gomme base ha immediatamente iniziato a soffrire di blistering al posteriore e per lui recuperare è stato difficile, quindi abbiamo deciso di richiamarlo ai box. Il suo ultimo stint è stato piuttosto lungo, ha fatto tutto ciò che poteva, ma non ha potuto segnare punti. Per quanto riguarda Daniil, è partito dalla P16 e al termine del primo giro era in P14. Ha fatto una gara molto concreta, con buoni tempi sul giro, gestendo anche le gomme. Si è fermato per la sua prima sosta al 18° giro e ha montato un secondo set di gomme base: era abbastanza veloce ed è riuscito a guadagnare qualche posizione, fino a quando non abbiamo rimontato le gomme Prime al 33° giro. Al termine di un’ottima gara, è riuscito a chiudere in zona punti con un meritato decimo posto”.