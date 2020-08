MOTO 3

Prova di grande maturità per Jeremy Alcoba, rookie del Team Kömmerling Gresini Moto3 che sul tracciato di Brno, Repubblica Ceca, trova un’altra grande prestazione chiudendo in settima posizione il 4º Gran premio stagionale. Per il giovane valenciano si tratta del terzo settimo posto in questo 2020, ma qui il grado di difficoltà era maggiore rispetto a Jerez (pista ben conosciuta) e al Qatar (dove aveva avuto un test pre-GP).

9 punti importanti per la classifica generale che ora lo vede decimo (scavalcato Masia) a due sole lunghezze dal suo compagno di box Gabriel Rodrigo, sicuramente la nota dolente di questa domenica Moto3 in casa Gresini.

L’argentino, che era stato il più veloce venerdì e che aveva conquistato ieri la seconda posizione in qualifica, parte bene ma nel giro di poche curve viene quasi disarcionato dalla sua Honda perdendo subito le posizioni di testa. Un secondo errore, cinque giri più tardi, gli fa perdere addirittura la zona punti che non recupererà più chiudendo appena 19º.

MOTO GP

Nella gara di Brno Aleix Espargarò ha sfruttato alla grande la quarta posizione in griglia, scattando bene e portando la Aprilia RS-GP nel gruppo di testa fin da subito. In una gara estremamente complicata, il pilota spagnolo ha gestito la situazione limitando i danni dovuti all’usura gomme e non correndo rischi inutili. L’obiettivo era concludere la gara conquistando i primi punti stagionali, missione compiuta sotto la bandiera a scacchi con il decimo posto, a circa 8 secondi dal podio. Un “punto zero” per Aleix e per la sua squadra su cui costruire il prosieguo della stagione.

Ha lottato invece con la mancanza di grip Bradley Smith, circostanza simile a quanto accaduto a Jerez ma aggravata dalle caratteristiche del tracciato magiaro. Questo nonostante una buona partenza, dove Bradley è riuscito a rimanere agganciato al gruppo di piloti che lottava in zona punti, dovendo pero’ ridimensionare le proprie velleità dopo qualche giro.

MOTO 2

Il Team Federal Oil Gresini Moto2 lascia la Repubblica Ceca riuscendo a portare con sé due punti grazie alla quattordicesima posizione di Nicolò Bulega nella gara di oggi. Non si tratta di un risultato soddisfacente, ma considerate le premesse di una qualifica complicatissima, sono sicuramente 2 punti guadagnati. L’italiano trova così la top15 per la terza volta consecutiva e ora punta alla doppietta austriaca per continuare a crescere in velocità e rendimento.

Dall’altra parte del box altra gara difficile e in salita per Edgar Pons che è sì autore di una buona rimonta (8 posizioni recuperate), ma che partiva troppo indietro per aspirare a posizioni di rilievo. Tanta esperienza e tanti chilometri per lo spagnolo alle porte di un doppio appuntamento da qui a 4 giorni.