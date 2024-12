Una meravigliosa Olimpia Teodora espugna il PalaRobbi di Castel D’Azzano superando Arena Verona al 5º set. Secondo successo consecutivo al tie break per Ravenna che sale a 9 punti in classifica.

Sabato prossimo, 7 dicembre, l’Olimpia Teodora torna a giocare tra le mura amiche del PalaCosta, dove ospiterà il Giorgione Pallavolo di Castelfranco Veneto (TV); fischio d’inizio alle ore 17.

La partita

È la prima da titolare per Elena Missiroli che affianca la capitana Pirro in posto 4, confemato il resto della formazione con Poggi e Casini sulla diagonale palleggio/opposto, Marchesano a Fabbri al centro con Franzoso libero.

Le padrone di casa rispondono con Balconati regista, Cicolini opposto, Sgarbossa e Naddeo bande, Riccato e Peloso centrali, libero Di Nucci.

La partita è subito bella, vibrante con le squadre che si affrontano a viso aperto. A metà set Ravenna mette una marcia in più. Difesa guidata da Franzoso su altissimi livelli, gioco che scorre a meraviglia e la squadra veronese va in difficoltà. Coach Zappaterra pesca a piene mani dalla panchina sostituendo Balconati e Cicolini con Magri e Negrini senza ottenere tangibili risultati. In questa fase Fabbri è dominante con ben 5 muri vincenti e trova il primo punto in B1 anche la baby Margot Piraccini, utilissima in seconda linea. Il primo set prende velocemente la strada ospite.

Il secondo parziale non si discosta troppo dal primo con le leonesse in maglia bianca ad altissimi livelli in seconda linea ed efficaci in attacco. Primo allungo Olimpia sul 14-9 con la solita affidabile Ilaria Casini sostenuta da una ottima Pirro e una solida Missiroli. Ravenna ancora a +4 (20-16) quando il secondo timeout della panchina di casa (che intanto ha inserito anche Silotto per Naddeo) permette a Verona di tornare sul 19-20 fino a che un primo tempo dí Marchesano e un attacco di seconda di Poggi non fermi il tentativo di rimonta. Olimpia Teodora meritatamente avanti 2 a 0.

Verona è spalle al muro e reagisce, Rizzi ferma il gioco dopo il primo break (5-7), ma, dopo aver raggiunto la parità a quota 7, qualche errore di troppo costa il -5 alle ospiti (11-16). Dopo il secondo time out ravennate con la squadra rimescolata, le leonesse provano a rientrare fino al -3 (16-19), ma un break di 6 punti consecutivi permette a Verona di vincere il parziale e allungare la partita.

Nel quarto set le padrone di casa proseguono sullo slancio e partono meglio (10-6), ma Ravenna non ci sta e sorpassa con un perentorio break di 8 punti a 3. Verona è improvvisamente presente a muro e l’attacco dell’Olimpia Teodora fatica a trovare soluzioni. Arena vola sul 24-18, le leonesse graffiano ed annullano 4 dei 6 set point, prima che Verona chiuda il parziale e pareggi la contesa.

Ennesimo tie break (5º stagionale per le giallorosse) e la squadra di Rizzi si dimostra capace di gestire energie fisiche e nervose. Botta e risposta in avvio poi le leonesse vanno 5-2 grazie alla solita eccelsa Casini (7 punti per lei nel set corto e premio di MVP del match) e cambiano campo sull’8-4 con la bordata di Pirro. Verona cede e dopo l’ace di Poggi (10-5) coach Zappaterra usa il suo secondo timeout nel tentativo di invertire la rotta. Ma ormai il risultato è scritto e la firma finale su una bella vittoria è ovviamente di Casini.

Il commento

Grande gioia in casa ravennate per il secondo successo esterno stagionale. Soddisfatto coach Rizzi che sottolinea come “nei primi due set la squadra ha espresso un ottimo livello di gioco con pochissimi errori e belle cose in tutte le fasi di gioco. Le ragazze hanno applicato alla perfezione quello che avevamo studiato in settimana. Oggi avevamo di fronte una squadra fisicamente forte, ben attrezzata ed è stato inevitabile un nostro calo nel 3º e 4º set. Non dimentichiamoci che abbiamo ancora Pirro in fase di recupero e Missiroli appena aggregata alla squadra. Bella la reazione che con tenacia ci ha consentito di portare a casa una bella vittoria che dà morale e fiducia per le prossime partite”.

Il tabellino

Smapiù Arena Volley Verona – Olimpia Teodora Ravenna 2-3 (14-25, 21-25, 25-16, 25-22, 9-15)

Clementina: Riccato 11, Balconati, Cicolini 3, Di Nucci (L1), Naddeo 6, Peloso 5, Sgarbossa 19; Magri 2, Silotto 13, Negrini 10. N.e.: Murari, Akhigbe, Okonji, Corra (L2). All.: Zappaterra. Ass.: Morari.

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 4, Marchesano 10, Pirro 14, Fabbri 12, Casini 21, Missiroli 8; Toppetti, Piraccini 2, Nika, Balducci. N.e.: Fusaroli, Benzoni, Bendoni. All.: Rizzi. Ass.: Falco.