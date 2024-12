A Vignola (MO) presso la sede del palazzetto dello Sport, alla presenza della commissione regionale FIJLKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, I karateka Valerio Gnani (3° Dan) , Ettore Rinaldi (1° Dan) e Giuseppe Stanganelli (1°Dan) hanno superato con successo gli esami per il conseguimento della cintura nera federale. A seguirli in questi intensi mesi di preparazione il Maestro Giovanni Fabbri, storica figura di riferimento per il karate cittadino e supportati anche da tutti i loro compagni di club, sono riusciti a portare a casa un bellissimo ed entusiasmante risultato.

Mentre in concomitanza a Bagno di Ripoli (FI) la spedizione giallo-rossa, capitanata dal tecnico ravennate Erik Fellini ha partecipato all’evento “Enjoy the Fight”. “sono state intense settimane di camp, due gli allenamenti al giorno, questo perché crediamo fortemente nello sport e nei suoi valori” le parole del tecnico. Si segnalano la vittoria per sottomissione in un minuto e 04 secondi di Giulia Garofalo per il settore Grappling. Nella disciplina arti marziali miste K1, Lucia Ballardini vince tutti i round dominando gli incontri sia tecnicamente

che fisicamente. Molto buona la performance anche di Andrea Piccinini, che perde ai punti in uno spettacolare match nella disciplina Arti Marziali Miste a contatto pieno. Buone le prestazioni di Natay Gurioli ed Fabio Finelli.

“ C’è un lavoro di squadra, siamo un’unica famiglia, tutte le componenti hanno lavorato da Settembre senza sosta, e sono orgoglioso di questo inizio di stagione sportiva. Un ultimo sforzo, dobbiamo rimanere attenti e determinati per affrontare l’ultimo appuntamento sportivo dell’anno, infatti il prossimo 15 Dicembre saremo impegnati in massa al Open Karate Kids di San Marino, che vedrà impegnati i più piccoli (da classe 2020 a classe 2012). Avrò modo di ringraziare gli atleti, le famiglie e gli sponsor nella nostra festa il prossimo 13 Dicembre. Siamo stanchi ma felici” conclude così il Direttore tecnico Vito Durante.