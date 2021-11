La partita

Al fischio d’inizio Coach Simone Bendandi ritrova il sestetto con Pomili, Fricano, Colzi, Torcolacci, Spinello , Bulovic e Rocchi libero. A partire meglio sono però le padrone di casa, che si portano subito avanti sull’8-3, costringendo al timeout la panchina ravennate. Con il muro di Pomili l’Olimpia Teodora torna sotto sul 9-8, poi trova anche il pareggio sul 10-10, ma Sassuolo allunga nuovamente fino al 15-11. Le ospiti provano a ricucire (18-17), ma l’ace di Rasinska vale il 21-17. Ravenna recupera fino al 23-22 e annulla due set point (24-24), poi con Pomili si guadagna una palla per conquistare il parziale (24-25), ma le padrone di casa rovesciano tutto conquistando il primo set per 27-25.

In avvio di seconda frazione le ravennati provano a reagire e con l’ace di Torcolacci vanno avanti 2-5, ma Sassuolo ribalta la situazione con un parziale di 6-0 per l’8-5. Le padrone di casa allungano fino al 12-7 e respingono ogni tentativo di rimonta dell’Olimpia Teodora, che non riesce a trovare i break per tornare sotto e alla fine perde per 25-20.

Nel terzo set le ospiti perdono definitivamente il contatto con la partita, Sassuolo si porta subito 5-2 e allunga fino al 14-6. Le padrone di casa continuano a guadagnare vantaggio, con due muri della ravennate Gardini doppiano l’Olimpia Teodora sul 18-9, poi toccano il 23-12. L’ace di Pomili e il muro di Guasti arrivano troppo tardi (23-15) e Sassuolo può chiudere i conti per 25-17.

Il post-partita

“Abbiamo giocato male – commenta a caldo Coach Simone Bendandi – , ma sono soprattutto deluso dal fatto che non abbiamo dimostrato alcun tipo di carattere. A parte la rimonta del primo set non siamo mai stati in partita dal punto di vista emotivo e non mi è piaciuto l’atteggiamento di buona parte della squadra.

In questa categoria spesso alcuni limiti tecnici possono essere superati con la grinta e il carattere, ma oggi, così come a Brescia, non siamo stati in grado di lottare e questo è grave. Forse a questo punto dobbiamo renderci conto che il nostro campionato sarà lottare per la salvezza e questo mi dispiace molto”.

Il tabellino

Green Warriors Sassuolo – Olimpia Teodora Ravenna 3-0 (27-25, 25-20, 25-17)

Sassuolo: Balboni 4, Gardini 18, Dhimitriadhi 8, Busolini 6, Rasinska 7, Civitico 9, Rolando (L); Cantaluppi. N.e.: Mammini, Colli (L), Zojzi, Stanev, Cesari, Bondarenko. All.: Maurizio Venco. Ass.: Matteo Borghi.

Muri 9, ace 2, battute sbagliate 8, errori ricez. 3, ricez. pos 56%, ricez. perf 35%, errori attacco 5, attacco 45%.

Ravenna: Pomili 13, Fricano 9, Colzi 6, Torcolacci 5, Spinello, Bulovic 5, Rocchi (L); Salvatori, Guasti 9, Foresi. N.e.: Fontemaggi, Monaco (L), Sestini. All.: Simone Bendandi. Ass.: Federico Chiavegatti.

Muri 7, ace 3, battute sbagliate 15, errori ricez. 2, ricez. pos 46%, ricez. perf 28%, errori attacco 4, attacco 33%.

Arbitri: Deborah Proietti e Beatrice Cruccolini.

La classifica

Omag – MT S.G. in Marignano 21, Banca Valsabbina Millenium Brescia 21, CBF Balducci HR Macerata 20, Green Warriors Sassuolo 16, Volley Hermaea Olbia 15, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 14*, Sigel Marsala Volley 14, Olimpia Teodora Ravenna 12, Seap Dalli Cardillo Aragona 8, Assitec Volleyball Sant’Elia 6, Tenaglia Altino Volley 0.

*Una partita in meno

Prossimo turno

Olimpia Teodora Ravenna – Tenaglia Altino Volley, domenica 5 dicembre, ore 17, PalaCosta