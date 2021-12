Vittoria in rimonta per 3-2 per la Fenix che riesce con il solito carattere a ribaltare il match con la VTB Berna Bologna, confermatasi un’ottima avversaria.

I primi due set sono di marca bolognese, con le ospiti che sono più determinate e attente, portandosi con merito sul 2-0. La Fenix però non ci sta a cedere il passo davanti ai propri tifosi e riordina in fretta le idee vincendo il terzo set 25-20 e quello successivo 25-23. Molto combattuto è anche il tie break vinto dalle manfrede 15-12.

“Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno – sentenzia coach Maurizio Serattini – e dunque credo che una simile reazione in casa dopo un avvio difficile sia un ottimo segnale su cui lavorare per crescere sempre di più. In questo girone non c’è nulla di scontato come dimostrano i risultati di ogni settimana e credo proprio che con questo atteggiamento ci toglieremo delle soddisfazioni. Complimenti a Bologna per come ha giocato la prima parte di gara e complimenti alle mie ragazze per come sono riuscite a vincerla. Ora sfrutteremo il turno di riposo del prossimo week end per migliorare e per lavorare con ancora maggiore determinazione”.

La Fenix ritornerà in campo domenica 19 dicembre alle 17 in casa contro la Retina Cattolica Volley.

Fenix Faenza – VTB Berna Bologna 3-2 (20-25; 19-25; 25-20; 25-23; 15-12)

FAENZA: Casini 18, Tomat 15, Alberti 6, Gorini ne, Ceroni 13, Bertoni, Solaroli ne, Guardigli 13, Emiliani, Grillini 7, Martelli (L2) ,Greco (L1), Besteghi, Maines. All.: Serattini

BOLOGNA: Sgarzi, Bernardeschi 7, Conte 10, Ugolini 18, Ba Gidere 14, Ciccarelli 12, Laporta (L), Tonelli ne, Campisi 7, Garagnani ne, Rollo ne, Bongiovanni ne. All.: Zappaterra

ARBITRI: Santoniccolo e Porti

NOTE: Errori in battuta: FA: 11, BO: 12; Muri: FA: 7, BO: 5; Battute vincenti: FA: 6, BO: 5.

Classifica: Olimpia Teodora Ravenna (8) 21; Teodora Settore Giovanile Ravenna (7) 17; Fenix (8) 15; APAV Fano (7) 13; Moma Anderlini Modena (7) 12; Calanca Persiceto Bologna (7), VTB Berna Bologna (7) e Fatro Ozzano (7) 10; Nuova Pallacanestro Collemarino (6) 4;