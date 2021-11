Non sono mancate le emozioni nel big match tra Olimpia Settore Giovanile Ravenna e Fenix, gara vinta 3-2 dalle bizantine al termine di una lunga e avvincente battaglia.

La Fenix parte contratta trovandosi subito sotto 9-2 poi reagisce e perde al fotofinish il set 24-26. Questa reazione permette poi alle ospiti di vincere con autorevolezza i due set successivi: 25-14 e 25-15. L’ottimo momento della squadra di coach Serattini continua, ma nella quarta frazione manca di freddezza per chiudere i conti e Ravenna ne approfitta raggiungendo la parità grazie alla vittoria del set per 25-23. Il tie brek è invece tutto di marca Olimpia che se lo aggiudica 15-7.

“Peccato per il calo mentale che abbiamo avuto nel quinto set – commenta coach Maurizio Serattini -, ma il rammarico è di non aver chiuso i giochi nel quarto set. La squadra mi è piaciuta, perché ha reagito molto bene alle difficoltà, non riuscendo però ad avere continuità nell’arco di tutta la gara”.

Nel prossimo turno, in programma domenica 5 dicembre, la Fenix ospiterà la VTB Berna Bologna, gara in programma alle 17

Olimpia Settore Giovanile Ravenna – Fenix Faenza 3-2 (26-24; 14-25; 15-25; 25-23; 15-7)

RAVENNA: Balducci S. 14, Rubini 28, Balducci V. 5, Casotti 6, Rambelli 2, Raggi 2, Baravelli 4, Nika 1. All.: Focchi

FAENZA; Casini 13, Tomat 9, Alberti 9 ,Gorini ne, Ceroni 3, Bertoni 1, Guardigli 15, Emiliani 1, Grillini 14, Martelli (L2), Greco (L1), Besteghi 1, Maines 3. All.: Serattini

ARBITRI: Festugato e Lasaracina

NOTE: Errori in battuta: RA: 11, FA: 8; Muri: RA: 7, FA: 14; Battute vincenti: RA: 5, FA: 9.