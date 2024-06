Marc Marquez in Ducati nel 2025. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport, che ha pubblicato l’indiscrezione al termine del fine settimana del Mugello. Che la permanenza del campione spagnolo sulla Ducati del Team Gresini fosse solo di un anno non era un vero e proprio segreto di Stato, ma in pochi si aspettavano che già all’interno della prima parte di stagione 2024 potessero delinearsi le moto per la stagione 2025.

A far correre gli eventi, invece, sarebbe stata la rottura fra Jorge Martin, in testa al campionato e principale avversario di “Pecco” Bagnaia, e la stessa Ducati. A causa di questa rottura, Martin si è affrettato a firmare il contratto per la prossima stagione con Aprilia. I piani di Borgo Panigale sembra fossero ben altri: portare Martin sulla Ducati ufficiale e traslocare Marquez alla Pramac, con cui la Ducati però avrebbe dovuto rinnovare il contratto di team satellite. Durante il weekend al Mugello, però, Marquez ha chiaramente espresso alla stampa di non gradire la soluzione per lui escogitata, non volendo trasferirsi da un team satellite, come Gresini Racing, ad un altro. Sarebbero così iniziate pressioni su Ducati che hanno portato, insieme alla rottura con Jorge Martin, alla situazione oggi delineata per il 2025.

La Ducati dal canto suo non ha né smentito, né confermato la ricostruzione. Aprilia intanto ha però comunicato l’accordo con Martin. L’arrivo di Marc Marquez alla Ducati, costringerà poi Enea Bastianini a cercare un’altra moto. Per l’italiano si parla della KTM.