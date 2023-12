Sono iniziati in via Cantarana i ripristini provvisori della strada, gravemente danneggiata dall’alluvione. Oggi al via i lavori di scarifica e asfaltatura di circa 3000 mq della sede stradale con importanti dissesti causati dal cedimento delle sponde del canale a sud della carreggiata. In via Cantarana, come in via Lunga Inferiore, l’Amministrazione Comunale è già intervenuta nelle settimane scorse con un importante consolidamento ai lati tramite l’inserimento di pali in legno di castagno. Nei prossimi giorni sono previsti alcuni interventi puntuali di questo tipo anche in via Lunga Inferiore.

“Le due strade sono inserite nell’elenco di quelle che verranno ripristinate grazie alle risorse della Struttura Commissariale assegnate al Comune di Lugo – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori – . Questi sono quindi lavori provvisori finalizzati ad aumentare la sicurezza in attesa della sistemazione complessiva di queste strade”.