Al via lunedì 18 novembre i lavori di realizzazione di una rotonda prevista nell’ambito delle opere di urbanizzazione denominate Ca Ponticelle, che comporteranno chiusure e deviazioni legate alla viabilità in via Canale Magni, nel tratto compreso tra la rotonda degli Scaricatori e la rotonda degli Ormeggiatori.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, è stato pertanto disposto nel tratto interessato il divieto temporaneo di transito per tutti i veicoli e i pedoni dalle 8 di lunedì 18 novembre prossimo fino alla fine dei lavori prevista entro le 24 di domenica 8 dicembre.

In tale periodo i veicoli potranno utilizzare il percorso rotonda degli Ormeggiatori, via Baiona (tratto compreso tra la rotonda degli Ormeggiatori e la rotonda dei Doganieri), rotonda dei Doganieri, via Bassette, Rotonda degli Scaricatori e viceversa.