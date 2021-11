Scontro tra scooter alle 17.30 a Ravenna, in prossimità dell’incrocio di via Grado con via Trieste. Caduti a terra entrambi i conducenti dei due scooter uno dei quali, un uomo del 1974 in condizioni più gravi è stato trasportato in ambulanza accompagnato dal medico al Bufalini di Cesena.

Sul posto si sono fermati gli uomini della Questura che erano di passaggio e che hanno gestito la viabilità a senso unico alternato in attesa dell’infortunistica e di un altra pattuglia della Polizia locale.