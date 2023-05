Via Lapi e la circonvallazione nuovamente allagate: strade chiuse

Come già avvenuto ad inizio mese, l’acqua è tornata ad allagare via Lapi. Mentre il fiume Lamone continua ad innalzare il proprio livello ma a rimanere all’interno dell’argine, in via Lapi l’acqua è tornata ad invadere le cantine e la sede stradale passando dalle condutture. Grande pozza d’acqua anche in circonvallazione, sotto il ponte di via Marconi, arteria chiusa fra la rotatoria donatori di sangue (Cappuccini/via Canalgrande) e via Argnani.

AGGIORNAMENTO STRADE CHIUSE

• via Palazzo

• via Carbonara, nel tratto tra via Emilia e via Strocca di S. Biagio

• via Bianzarda di S. Biagio

• via Strocca di S. Biagio, nel tratto tra via Carbonara e via Cavaliera

• via Canovetta

• via Uccellina

• via Monte Brullo

• via Bianzarda di Corleto, tratto da via Corleto alla prima intersezione con via Basiago

• via Cascinetto, in prossimità del civico 16

• via Pergola

• via Lapi

• Circonvallazione chiusa in entrambi i sensi fra la rotatoria donatori di sangue (Cappuccini/via Canalgrande) e via Argnani.

• via Celle, nel tratto tra la via Emilia e via Sant’Orsola