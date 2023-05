Le piogge sono giunte abbondanti sul territorio bagnacavallese già dalle prime ore del mattino e proseguiranno, in maniera intermittente, per tutta la giornata e la notte e fino a domani, mercoledì 17 maggio. L’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno prorogato anche per domani l’allerta rossa per criticità idraulica e resta alta la soglia di attenzione, in particolare per le piene dei fiumi.

La cittadinanza, in particolare chi abita nei pressi dei fiumi, è invitata a mettere al sicuro animali, oggetti e veicoli e a recarsi ai piani alti. È inoltre fondamentale evitare il più possibile gli spostamenti e non andare in cantine, seminterrati e sottopassi. È stata disposta la chiusura di tutte le scuole del comune di ogni ordine e grado anche per la giornata di mercoledì 17 maggio; resteranno chiusi inoltre i centri diurni per anziani e per persone con disabilità. L’attività di monitoraggio continua a essere coordinata dal Centro operativo comunale (Coc) di Bagnacavallo, con la regia del Centro Coordinamento dei Soccorsi (Ccs) in capo alla Prefettura. Prosegue poi l’opera di informazione della popolazione attraverso tutti i mezzi a disposizione. Si raccomanda di continuare a prestare la massima attenzione ai canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione. Si ricorda che per la Bassa Romagna è a disposizione il canale Telegram delle emergenze (iscrizioni al link https://t.me/bassaromagnaemergenze) e il sistema di allertamento Alert system ( https://www.alertsystem.it/ e app). Per emergenze è attivo il numero verde 800 072525.