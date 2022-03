Via Gardella: la moglie era malata da tempo, il marito descritto provato emotivamente | VIDEO

Una coppia tranquilla, riservata, conosciuta nel quartiere, dove però ultimamente lei, Maria Ballardini, non era più stata vista, probabilmente a causa della malattia che l’affliggeva. Il racconto dei vicini di casa di Mario Cognola e Maria Ballardini riprende sostanzialmente il quadro ricostruito dalla Procura di Ravenna al termine del primo sopralluogo in via Gardella, dove, al termine della mattinata di giovedì, si è consumata la tragedia. Mario Cognola ha ucciso la moglie Maria Ballardini e poi ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal balcone al terzo piano. Ora l’uomo, 77 anni, è ricoverato all’ospedale di Cesena in gravi condizioni. Maria Ballardini, 82 anni, invece, è stata trovata morta sul suo letto dai carabinieri, avvisati dallo stesso marito.