Il servizio porta porta funziona e da poco nella vicina San Pietro In Vincoli é stata attivata una stazione ecologica aperta tutti i giorni Domenica compresa ma il servizio pare essere sconosciuto a varie persone che continuano a gettare rifiuti lateralmente ai cassonetti dei paesi.

Il fenomeno è tale da mettere in pericolo la raccolta differerenziata

Ed è necessario pertanto -chiede il Consigliere Comunale andrea Vasi del PRI- che siano poste delle fototrappole quanto prima nella area di raccolta della via del Sale che permettano di individuare i trasgressori e poi sia fatto un progetto per individuare tutte le aree critiche del nostro territorio per agire .

La richiesta di Vasi sarà oggetto di una apposita interrogazione appena insediato il consiglio comunale .

Integrando tutte le aree critiche del forse Sud e Nord .