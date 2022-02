Ognuno è libero di gestire come vuole la propria ignoranza ma è inaccettabile che questo venga fatto all’interno di un Consiglio Comunale senza che il partito di appartenenza prenda provvedimenti e ciò deve essere assolutamente indicativo per i tanti cittadini che ancora vorrebbero seguire la politica con interesse. Del resto, purtroppo, c’è poco da stupirsi dato che parliamo della Lega la quale ha sempre dimostrato di muoversi agevolmente nell’insinuazione tipica della propaganda politica, ma ritengo che altri colleghi, dell’opposizione e non, dovrebbero prendere chiaramente e definitivamente le distanze da qualsiasi vicinanza ad affermazioni antiscientifiche e false fatte da persone che non hanno alcuna competenza. Non siamo nell’ambito dell’opinione politica quando si parla di scienza la quale prevede certamente il contraddittorio critico, ma questo deve partire da dei livelli di conoscenza e competenza imprescindibili.

Una democrazia disinformata ha conseguenze catastrofiche e, soprattutto su temi di questo tipo, è necessario che la Scienza venga difesa da tutti contro la marea crescente di pseudoscienza che a volte sfocia quasi in “stregoneria”.

Rolando è persona incompetente che parla solo ed esclusivamente perchè il ruolo che ricopre gli da la possibilità di esprimersi, abusando del fatto che la parola è certamente un diritto ma non un dovere.

E’ davvero svilente e vergognoso che nel Consiglio Comunale di Ravenna ci sia un pubblico ufficiale eletto nelle file della Lega (Rolando) che continua a raccontare falsità sulla pandemia.