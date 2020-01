Il Partito Democratico ha organizzato il 16 gennaio al Teatro comunale di Conselice, con inizio alle 20.30, un incontro elettorale in prossimità delle consultazioni per il rinnovo della giunta e del consiglio della Regione Emilia-Romagna, previste per il 26 gennaio. Ospite d’onore il capogruppo Dem alla Camera dei deputati ed ex ministro Graziano Delrio: con lui dialogheranno il segretario provinciale Pd Alessandro Barattoni e il sindaco di Conselice Paola Pula. Sul tavolo, visto il ruolo istituzionale di Delrio, oltre ai temi strettamente legati al confronto regionale, anche le questioni che sono all’ordine del giorno in Parlamento.