Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 marzo, la sede della direzione generale di Arpae, in via Po 5 a Bologna, è stata imbrattata con scritte farneticanti. I vandali, che hanno usato vernice rossa e probabilmente anche utilizzato delle scale, essendo arrivati a un’altezza di 7-8 metri, hanno disegnato simboli riconducibili ai movimenti no vax e apposto scritte contro la ztl, contro i vaccini anti-Covid, contro la lotta al cambiamento climatico.

L’Agenzia ha avvisato le forze dell’ordine, che potranno visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Il direttore generale di Arpae, Giuseppe Bortone, esprime sdegno per quanto avvenuto: “Si tratta di un atto insensato, che colpisce un’istituzione impegnata quotidianamente nella tutela dell’ambiente, nello studio scientifico del clima, nella produzione di dati e analisi essenziali per la comprensione dell’ambiente intorno a noi. Non si capisce davvero quale messaggio si voglia far arrivare, ma sono azioni da non sottovalutare. Inoltre si danneggia un patrimonio pubblico, che richiederà un impegnativo e urgente intervento di pulizia e ripristino. Ci auguriamo che le forze dell’ordine siano in grado di rintracciare gli autori di questo scempio”.