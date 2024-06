Ieri lungo il sentiero 14 che dal rifugio Fontanelle porta a S.Godenzo-Castagno d’Andrea (FI) un 57enne (di Ravenna) era scivolato in un canalone impervio ma senza riuscire ad inviare la posizione precisa ai soccorritori. Per l’intervento sono quindi partite due squadre della stazione monte Falco che ha attivato anche i colleghi delle stazioni limitrofe del SAST (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano) in modo da battere più terreno possibile per individuare nel minor tempo il disperso. Fortunatamente poco dopo l’inizio delle ricerche i tecnici di una squadra della Falco hanno individuato il signore precipitato giù per l’impervio canalone: dopo averlo raggiunto con calate in corda, ed essere stati raggiunti dai colleghi, i medici presenti hanno prestato le prime cure all’escursionista mentre i tecnici individuavano un punto verricellabile nel bosco. Per l’evacuazione è stato richiesto l’intervento di EliPegaso da Firenze che, giunto aul posto, ha verricellato a terra il T.E che ha successivamente caricato a bordo del mezzo il paziente. L’uomo presentava escoriazioni varie ed un trauma al ginocchio.