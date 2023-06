Spavento oggi pomeriggio in Darsena, ma fortunatamente si è trattato di un falso allarme. Una valigia abbandonata nei pressi del comando di Polizia Locale ha infatti fatto scattare i dispositivi di sicurezza previsti in caso di pacchi o appunto valigie sospette. A lanciare l’allarme è stato un passante.

La zona, dove per altro era in corso un evento gastronomico, con gazebo, foodtruck e diverse persone, è stata transennata da parte della Polizia locale e della Polizia di Stato. Tutti i presenti sono stati allontanati. Non è stato tuttavia necessario l’intervento della squadra artificieri. Dopo essere stata messa in sicurezza, la valigia è stata aperta e al suo interno erano presenti solo abiti.