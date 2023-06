Riaperta la provinciale per San Cassiano e la Colla: “Ci è mancato il rumore dei motori”

Riaperta la Brisighellese per San Cassiano e per il passo della Colla, ripristinato il collegamento fra la Romagna e la Toscana. Finisce quindi il semi-isolamento della frazione brisighellese. In queste settimane sono sempre stati garantiti gli approvvigionamenti alimentari mediante la ferrovia e carrelli servizio. La farmacia ha sempre garantito i medicinali. Un medico è sempre stato presente due giorni a settimana.

Una volta riaperta la strada sono stati tanti i motociclisti e i cicloturisti che si sono riversati sulla provinciale 302 per tornare ad ammirare le alture brisighellesi. Tutta attorno un panorama caratterizzato da frane. Diversi gli smottamenti che ancora bloccano le varie strade in tutto il territorio comunale brisighellese.